Альфа-Банк: Настроение на глобальных рынках акций было оптимистичным

Новые стимулирующие меры со стороны Китая вчера поддержали рынки, и индекс StoxxEuro600 вырос на 0,4%. Российский рынок акций следовал динамике европейских бирж – индекс РТС вырос на 0,5% до 1 543 пунктов, а индекс Московской биржи увеличился на 0,4% до 3 110 пунктов.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться на фоне заявления компании Apple о том, что ее продажи за 1К20 могут оказаться ниже прогноза в связи с эпидемией коронавируса: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет снижаться; курс рубля также может испытывать давление в связи со снижением цен на нефть после того как компания Apple предупредила о том, что ее продажи за 1К20 будут ниже прогноза на фоне перебоев в поставках в связи с эпидемией в Китае. Мы ожидаем, что сегодня акции сырьевых компаний и технологического сектора будут распродаваться. Акции золотодобывающих компаний могут пользоваться спросом на фоне ухода инвесторов из рискованных активов в тихие гавани. Сложившаяся ситуация может ускорить решение OPEC+ по дальнейшему сокращению добычи (на ожидаемые 600 тыс. барр. в сутки).