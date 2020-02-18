«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи удержится в диапазоне 3080-3110 пунктов

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок ослаб под давлением динамики на ведущих фондовых площадках мира, которые сегодня в красной зоне. Фактор китайского вируса вновь напомнил о себе, после того как Apple скорректировала прогноз по продажам из-за перебоев в работе заводов Foxconn. Индексы АТР теряют до 1,4%, европейские биржи в минусе до 0,4%, индекс Мосбиржи опустился на 0,6%.



Brent подешевела на 1,8%, до $56,6 за баррель. Мы ожидаем, что предел снижения составит $56,5. Среднесрочный диапазон для нефтяных котировок: 57,3-58,2.



Доллар и евро прибавляют в паре с рублем по 20 и 15 коп. соответственно. Основная валютная пара EUR/USD вновь тестирует многолетний минимум на отметке 1,082 и колеблется в очень узких пределах 0,15 цента. Мы считаем, что евро достиг дна и готов развернуться к отметке 1,088 и выше. В паре с рублем крупнейшие валюты сейчас выглядят сбалансированно. Мы ожидаем, что пара USD/RUB останется в коридоре 63,5-63,9, а EUR/RUB — в пределах 68,8-69,2.



В лидера роста сегодня «Полиметалл» (+1,8%) и «Полюс» (+1,1%). Золото на фоне ухода внешних рынков в безрисковые активы поднялась выше $1590, в моменте доходя до $1592,4. Мы полагаем, что ралли продолжится и золото достигнет психологически значимой отметки $1600 за унцию. Однако данные ожидания уже заложены в бумагах добывающих компаний.



На фоне ожидания отчетности растут акции «Новатэка» (+1,3%). Бумага сейчас торгуется на 5,4% выше локальных минимумов. Мы ожидаем, что среднесрочно котировки «Новатэка» выйдут в диапазон 1150-1200 руб., прибавив еще до 8%.



В красной зоне – компании нефтяного сектора, а также энергетики. Около недели продолжался спекулятивный рост в бумагах, связанных с проектами реконструкции ТЭЦ, повышением дивидендов дочерними структурами «Газпрома», а также с отдельными новостями вокруг компаний. Сегодня многие из них падают: «ТГК-1» (-3%), «ОГК-2» (-2,1%), «Ленэнерго» (-2%), «Юнипро» (-1,9%). Ожидаем дальнейшего снижения бумаг сектора при общем ослаблении волатильности.



Из нефтянки в наибольшем минусе «Сургутнефтегаз» (-2,6%) и «Русснефть» (-1,7%). Потенциал роста в акциях «Сургутнефтегаза» оцениваем в 14%, в бумагах «Русснефти» — в 4%.



Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, до конца дня удержится в диапазоне 3080-3110 пунктов.

