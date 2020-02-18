Сбербанк признан лучшим банком на рынке слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе и лучшим инвестиционным банком в России

Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка победил в двух номинациях премии Global Finance Awards: «Лучший банк на рынке слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе» (Best M&A Bank) и «Лучший инвестиционный банк в России» (Best Investment Bank).

Банки в исследовании оценивались по таким критериям, как рыночная доля, количество и объем сделок и других оказанных услуг, качество предоставляемых услуг, развитость каналов продаж, инновации, эффективность ценообразования и репутация.

В 2019 году корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, по версии журнала Global Finance, стал лучшим на рынке долгового капитала и в области новых финансовых технологий в Центральной и Восточной Европе, а в 2018 году банк был признан лучшим инвестиционным банком в России.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков:

«Эти награды подтверждают, что мы конкурентоспособны на международном уровне и оказываем нашим корпоративным клиентам первоклассные услуги. Журнал Global Finance обладает безупречной репутацией одного из самых авторитетных арбитров в банковской среде, мы всецело доверяем их экспертной оценке и рады служить одним из бенчмарков инвестиционного банкинга для мирового финансового сообщества. Мне особенно приятно, что жюри высоко оценило качество проведенных нами сделок M&A: весь прошлый год банк интенсивно работал на этом направлении, реализовал немало масштабных сложноструктурированных сделок, и я хочу поблагодарить всю команду M&A Сбербанка за этот результат».

Премия Global Finance Awards учреждена международным финансовым журналом Global Finance 27 лет назад. Это одна из наиболее престижных международных премий в банковской и финансовой отраслях, которая присуждается международным жюри по результатам финансовых показателей компаний, маркетинговых исследований, а также голосования пула аналитиков и участников финансового рынка, руководителей компаний финансовой отрасли и финансовых директоров, подписчиков журнала Global Finance.

Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.