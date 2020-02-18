Банк «Открытие» разместил облигации МТС на 15 млрд рублей по рекордно низкой ставке



Ставка купона была установлена на уровне 6,60% годовых. Одним из организаторов размещения облигаций флагмана телекоммуникационной отрасли России выступил банк «Открытие».

Выпуск стал рекордным для МТС в части наилучшей ставки привлечения денежных средств на столь длинный срок за всю историю компании на долговом рынке.

Несмотря на серьезное снижение ставки купона в ходе формирования книги заявок — с 6,90% до 6,60%, благодаря работе организаторов размещения удалось удержать более 70% первоначального спроса со стороны рыночных инвесторов. Это позволило увеличить изначально заявленный объем выпуска в полтора раза: с 10 до 15 млрд рублей.

Техническое размещение облигаций пройдет 20 февраля 2020 года на Московской бирже.

Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие: «Мы рады выступить одним из организаторов размещения облигаций МТС и уверены, что успех сделки станет началом нового этапа сотрудничества банка «Открытие» с этой компанией».

Организаторами размещения облигаций МТС также выступили ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк» и ПАО «Совкомбанк».