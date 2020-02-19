«Фридом Финанс»: Рубль продолжает слабеть к основным валютам

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок пробил минимум недели, откатившись до 3073 пунктов на фоне коррекции на внешних площадках. Нефть марки Brent теряет более 2%, торгуясь около отметки $56,5 за баррель. Пара USD/RUB поднялась до 63,8.



Наибольшее падение показывают бумаги нефтегазового сектора, электроэнергетика, угольщики и металлурги. «Сургутнефтегаз» теряет 3,2%, «ТГК-1» — 3,1%, «ОГК-2» — 3%, «Распадская» — 2,5%, ФСК — 2,4%. Акции дешевеют после спекулятивного ралли предыдущих дней. Котировки «Аэрофлота» опустились на 2,6% на новости о сокращении полетов в Китай. Мы ожидаем дальнейшей краткосрочной коррекции в акциях авиаперевозчика с нынешних 117 до 112 руб.



Продолжают двигаться вверх акции «Полиметалла» (+1,5%) и «Полюса» (+1,2%). Поддержку им оказывает достижение котировками золота отметки $1593 за унцию впервые с 3 февраля. В связи с подготовкой компании к выкупу бумаг с рынка и их заменой на обыкновенные акции дорожают на 1,1% расписки En+. На положительной территории остаются также «Новатэк» (+0,6), «Норникель» (+0,4%) и «Фосагро» (до +0,2%). До конца месяца все три компании представят годовую отчетность, что и вызывает к ним повышенный интерес инвесторов. Наиболее интересной мы считаем бумагу «Новатэка», сохраняющую потенциал роста до 8% от текущих уровней.



Рубль продолжает слабеть к основным валютам. Пара USD/RUB подошла к верхней планке диапазона 65,5-65,9. EUR/RUB в моменте достигала 69,2, но затем опустилась до 68,9. По нашему мнению, доллар останется в указанном коридоре. Евро не закрепится выше 69,1. В паре с долларом единая валюта выглядит все хуже. Сегодня был пробит новый минимум 1,0793 доллара за евро. Не исключаем, что спекулятивная атака продолжится и евро в моменте может просесть до 1,07 доллара. Среднесрочно ожидаем возврата пары в зону 1,09-1,10.



Прогноз по индексу Мосбиржи – отскок в коридор 3080-3110 пунктов.