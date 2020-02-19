ИАЦ «Альпари»: Ряды «медведей» понемногу пополняются

Отечественный рынок ценных бумаг во вторник оделся в «красное». Внешний ли фон расстроил инвесторов или просто не оказалось ориентира для дальнейших покупок - видно будет позже. Пока же можно говорить о том, что продолжать бурное ралли рынкам капитала становится сложно. Оно и понятно: проблематично разогнаться, когда ты на вершине горы. Индекс МосБиржи откатился сегодня к 3075 пункту и завтра может пока попробовать закрепиться в пределах 3075-3115 пунктов. Индекс РТС в среду оставляет за собой потенциал ослабления вплоть до 1500 пунктов.

Новостью дня, безусловно, является информация суда Гааги о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа колоссальных компенсаций - около $50 млрд. Россия, понятное дело, с вердиктом не согласна и далее направится в Верховный суд Нидерландов в попытках оспорить это решение. Дело носит больше политический, нежели финансовый характер - казалось бы, столько лет прошло, а тени легендарного «ЮКОСа» все еще колышутся над рынком и экономикой.

Акции «Аэрофлота» сегодня просели более чем на 2% на фоне новостей о сокращении количества рейсов в Китай на март. Все дело в той же эпидемии коронавируса, как и ранее. Для самого «Аэрофлота» это мало что значит, если компания получит субсидию за отмененные китайские рейсы. Но информация лишний раз подтверждает, насколько эпидемия могла бы быть травматичной для экономик и компаний, не предпринимай власти разных стран активные усилия по сглаживанию негатива. Акции «Аэрофлота» могут отойти к нижней границе краткосрочного торгового коридора 116,20-121,56 руб., откуда позже начнутся новые покупки.

Бумаги «Россетей» тянет вниз (-1,8%) на фоне общих минорных рыночных настроений, собственного корпоративного негатива тут нет. Цель снижения может находиться в области 1,6250-1,6355 руб.

Доллар США во вторник ощутил поддержку в качестве «тихой гавани», пока внешний фон слегка ухудшился, и окреп в паре с рублем. Для «американца» по-прежнему актуален коридор колебаний в пределах 63,30-63,95 руб., при благоприятном развитии событий бакс может пройти и к 64,00 руб. Евро/рубль вернулся чуть выше 69,00 руб., ориентир движений на ближайшее время составляет 68,80-69,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»