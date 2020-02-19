ИАЦ «Альпари»: Санкции США опять торпедировали рубль

Вторник, 18 февраля, оборвал рост рубля. На закрытии торгов курс американского доллара расчётами «завтра» взял у рубля реванш и довольно неплохо вырос, на 35 коп. (+0,56%), до 63,82 руб. Обменный курс евро вслед за «гринбеком» тоже вырос, прибавив 16 коп. (+0,23%), до 68,89 руб.

Рубль торпедировали новости о новых санкциях США, на этот раз в отношении Rosneft Trading, дочерней структуры госкомпании «Роснефть», поводом для которых стала, как разъяснили в Минфине США, якобы экспорт нефти из Венесуэлы в обход санкций. Кроме того, негатива добавило решение апелляционного суда в Гааге о выплате Россией $50 млрд иностранным акционерам бывшего «Юкоса». Хотя ясно, что это решение не будет исполняться, рынок опасается возможного ареста российских активов за рубежом, особенно на фоне санкций против дочерней компании «Роснефти».

Тем временем цена на нефть смеси Brent 18 февраля смогла вновь вырасти, подорожав на 0,3%, до $57,54 за баррель. Вероятно, на рост нефтяного рынка повлияли сообщения китайских СМИ о том, что министерство здравоохранения КНР в ближайшие дни может сертифицировать препарат для лечения от вируса Covid-19, и если китайский минздрав одобрит, препарат появится в аптеках КНР уже в конце февраля. Сегодня с утра, видимо, на этих позитивных новостях, цена нефти Brent растёт уже на 1%, превысив $58 за баррель.

Мы ожидаем, что рубль сегодня на открытии торгов может немного укрепиться. Тем не менее, мы немного повышаем прогнозы: по курсу доллара до 63-64,5 руб., по курсу евро — до 68-69,3 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»