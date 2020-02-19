Альфа-Банк: Инвесторы возобновили уход из рискованных активов

Вчера настроение на мировых рынках акций ухудшилось после того как компания Apple предупредила о том, что ее продажи за 1К20 будут ниже прогноза на фоне перебоев в поставках в связи с эпидемией в Китае. В итоге инвесторы возобновили уход из рискованных активов, и российский рынок акций по итогам дня снизился – индекс РТС опустился на 1,8% до 1 515 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,2% до 3 074 пунктов.



Мы ожидаем, что сегодня утром российский рынок акций будет восстанавливаться на фоне улучшения настроения в мире и восстановления цен на нефть. Сегодня по крайней мере по двум причинам в центре внимания инвесторов будет находится нефтегазовый сектор: во-первых, это связано с санкциями США против Rosneft Trading и, во-вторых, с публикацией финансовых результатов за 4К19 Роснефти и НОВАТЭКа. В связи с этим сектор может сегодня оказаться в лидерах роста. Как мы уже говорили выше, мы не ожидаем, что санкции против Rosneft Trading сильно повлияют на динамику акций Роснефти.