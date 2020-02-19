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Курсы валют ЦБ РФ на 19 февраля: 63,6873 руб/доллар США и 68,7823 руб/евро

19 февраля 2020
ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,6873 руб.
  • 1 евро - 68,7823 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,0625 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0825 р. (0,13%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3059 р. (0,44%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0252 р. (0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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