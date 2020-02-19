Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 февраля: 3 256,2000 руб/1 г золота и 36,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 19 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 256,2000 руб.

1 грамм серебра - 36,4900 руб.

1 грамм платины - 2 009,2400 руб.

1 грамм палладия - 5 211,7202 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,6399 р. (1,23%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (1,25%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,9600 р. (1,98%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 182,2102 р. (3,62%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



