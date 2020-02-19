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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 февраля: 3 256,2000 руб/1 г золота и 36,4900/1 г серебра

19 февраля 2020
ЦБ РФ с 19 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 256,2000 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,4900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 009,2400 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 211,7202 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,6399 р. (1,23%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (1,25%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,9600 р. (1,98%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 182,2102 р. (3,62%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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