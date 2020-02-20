ИАЦ «Альпари»: Для индекса МосБиржи актуален интервал в 3100-3130 пунктов

Сегодня, 19 февраля, с утра фондовый рынок растёт, укрепляется и обменный курс рубля. Индекс Московской Биржи повышается на 1,13%, а индекс РТС растёт ещё сильнее, на 1,57%. Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС покажет динамику в коридоре 1530-1550 пунктов, а индекс МосБиржи - в интервале 3100-3130 пунктов.

Фондовый рынок растёт в основном благодаря росту «голубых фишек», в частности «Норильского никеля» (+2,89%), «Роснефти» (+2,5%) и «Русала» (+2,44%). Компании уже начали публиковать финансовые результаты, и оптимизм рынка связан, видимо, с ожиданиями выплат дивидендов. Аутсайдером рынка сегодня оказались акции энергокомпании «Энел Россия» (-8,94%). Вероятнее всего, инвесторы разочарованы опубликованной сегодня стратегией компании. Кроме того, на растущем рынке заметно дешевеют акции АФК «Система» (-2,84%).

Торги на валютном рынке открылись ростом курса рубля, который в данный момент усиливается. Рубль дорожает по отношению к доллару на 0,5%, по отношению к евро на 0,56%.

Сегодня крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» опубликовала финансовую отчётность по МСФО за 2019 год. Результаты оказались достаточно сильными. Выручка компании выросла за 2019 год на 5,3% до 8,68 трлн руб., показатель EBITDA увеличился на 1,2%, до 2,105 трлн руб., а чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, возросла на 29%, до 708 млрд руб.

Свободный денежный поток за 2019 год сократился на 46% из-за роста дебиторской задолженности. По нашей оценке, дивиденд на акцию «Роснефти» за 2019 год может составить 33,4 руб. с учётом уже выплаченных дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 15,34 руб. на акцию. То есть за второе полугодие акционеры «Роснефти», скорее всего, получат 18,06 руб., исходя из предположения, что компания направит на выплату дивидендов за второе полугодие, также, как и за первое, 50% чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность по акциям «Роснефти» за второе полугодие, таким образом, составит 3,9%, а за весь 2019 год - 7,2%. Так что покупка акций крупнейшей российской нефтяной компании ради дивидендов имеет смысл.

Важно отметить, что вчерашняя негативная новость о введении США санкций против дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading якобы из-за экспорта ею венесуэльской нефти сегодня оказалась полностью отыграна рынком. Наша целевая цена акции «Роснефти» составляет 550 руб., мы по-прежнему рекомендуем покупать эти бумаги в годовом горизонте.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»