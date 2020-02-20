ПСБ:

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представила Роснефть. Результаты за год по чистой прибыли оказались рекордными, соответственно, акционеры могут рассчитывать на такие же дивиденды (33.4 руб./акцию, 7,4% доходность).

Снижение финрезультата в 4 кв.2019 обусловлено падением объемов реализации нефти – в Европе и странах СНГ, и нефтепродуктов – в странах СНГ и на внутреннем рынке в условиях слабой ценовой конъюнктуры (рублевая цена на нефть в 4 кв. упала на 4%) на рынке нефти (в связи со слабым фундаменталом и замедлением мировой экономики и торговли) и нефтепродуктов (обусловлено в т.ч. ожиданием введения новых требований IMO). А по итогам 2019 года напротив – даже не смотря на более сильное падение цен на нефть (на 8,6% в рублях) – Роснефть нарастила объемы поставок нефти по ключевым направлениям (а по нефтепродуктам рост только на внутреннем рынке), что позволило показать сильные результаты по выручке.

Показатель EBITDA в 4 кв. снизился, что также объясняется негативной динамикой цен на нефть и на высокосернистый мазут на фоне вступления в силу ограничительных требований IMO, а также снижением объемов производства и реализации нефтепродуктов в связи с проведением плановых ремонтов. Показатель EBITDA за 2019 год вырос на фоне наращивания Роснефтью объемов реализации нефти, преимущественно в восточном направлении (+34,6%), а также экономии на расходах по уплате НДПИ, акцизов и экспортной пошлины. Тем не менее, маржу EBITDA по итогам года не удалось нарастить: Роснефть потеряла 0,8 п.п. относительно 2018 г.

Снижение чистой прибыли в 4 кв. обусловлено падением операционной прибыли на 19,4%, а рост чистой прибыли по итогам 2019 года напротив обусловлен как ростом операционной прибыли (на 2%), так и увеличением финансовых доходов при сдержанных финансовых расходах (процентные расходы сократились на 14%). В итоге, маржа чистой прибыли в 2019 г. выросла до 8,2% по сравнению с 6,7% в 2018 г.

Капитальные затраты в 4 кв. выросли на 11% - за счет сегмента разведки и добычи (рост на 7%), где большая часть затрат пришлась на Самотлорнефтегаз (19 млрд руб., +46,2%). В сегменте переработки также выросли капзатраты – на 36% - до 19 млрд руб. Тем не менее, по году капитальные затраты Роснефти сократились – практически на 9% - за счет снижения расходов на разведку и добычу (-8%), а также переработку (-13%).

Свободный денежный поток Роснефти упал как по итогам 4 кв., так и 2019 года в целом. Падение в 4 кв. обусловлено ростом капзатрат, а по году уменьшением операционного денежного потока (на 27%).

Мы положительно оцениваем финансовые результаты Роснефти, выделяя тот факт, что чистая прибыль по итогам 2019 года является рекордной. С учетом того, что Роснефть направляет на выплату дивидендов акционерам половину от чистой прибыли по МСФО, то можно рассчитывать и на рекордные дивиденды. По нашим оценкам, суммарно за 2019 год акционеры могут рассчитывать на 33,4 руб./акцию (15,34 руб. – 1П2019 и 18,1 руб. – 2П2019), что дает 7,4% доходности к цене вчерашнего закрытия. Дивиденды таким образом на 29% выше, чем в 2018 г. и являются рекордными за всю историю Роснефти.

Производственные результаты Роснефти также неплохие – уровень добычи углеводородов в 2019 г. фактически остался таким же, как год назад, несмотря на участие в сделке ОПЕК+. В 4 кв. добыча выросла за счет ряда мероприятий по вовлечению в разработку запасов из низкопроницаемых коллекторов и наращиванием коэффициента извлечения нефти. Добыча выросла на крупных проектах Роснефти – Восточно-Мессояхском, Куюмбинском, Среднеботуобинском.

Мы позитивно смотрим на отчетность Роснефти в целом и считаем ее бумаги привлекательными для покупки, наша целевая цена на год – 541 руб./акцию, что предполагает 20% потенциал для роста (расчет от вчерашнего закрытия).