ИК «Фридом Финанс»: Спрос на отечественную валюту поддерживает размещение ОФЗ

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи в ходе сессии 19 февраля прибавил 1,3%. Общий рост котировок сопровождается повышенной волатильностью в отдельных бумагах: есть примеры взлета и падения до 10% всего за несколько часов.



Позитивный импульс отечественным акциям придала дорожающая нефть. Brent сегодня поднялась в цене на 1,5%, доходя в моменте до $58,8 за баррель. Мы ожидаем коррекции на сырьевых площадках или до конца сегодняшних торгов, или максимум завтра. Цена на Brent способна опуститься в пределах $1,3 (-2%). В российской нефтянке лидируют по темпам роста «Роснефть» (+3,3%), «Татнефть» (+2%), «ЛукОЙЛ» (+2,1%) и «Газпром нефть» (+1,9%). Наибольший нереализованный потенциал роста мы сейчас видим в бумагах «Роснефти»: на данный момент он составляет 4,7% до ближайшей цели 480 руб.



Впрочем, рекорд принадлежит «Мосэнерго», которое без видимых причин подорожало на 8,3%. В моменте акции доходили до 2,67 руб., поднимаясь на 10,3% с открытия. Рост котировок сопровождается нетипичным увеличением объема сделок примерно в пять раз. Мы рассматриваем данную историю как спекулятивную. Тем не менее в акциях компании остается потенциал роста на 5%, который будет реализован в среднесрочной перспективе после серии коррекций.



Продолжается позитивная динамика в акциях «Норникеля» (+3,3%) и «Русала» (+3,1%), отыгрывающих изменение структуры индекса MSCI Russia 10/40. Также в плюсе «Полиметалл» (+2,25%). Бумаги дорожают вслед за повышением котировок золота. Сегодня унция драгметалла преодолела семилетний максимум на отметке $1611. Мы рассчитываем на продолжение среднесрочного ралли до $1690.



В лидерах снижения «Энел Россия» (-9,8%). Компания теряет капитализацию на фоне объявления о новой инвестиционной программе. По нашему мнению, в результате планируемой трансформации бизнеса бумаги «Энел Россия» лишаются дивидендной привлекательности на горизонте до трех лет. При этом сама акция может продолжать дешеветь, принося инвесторам убытки, еще в течение полугода.



Пара USD/RUB торгуется по 63,7, EUR/RUB — по 68,7. Мы прогнозируем боковое движение рубля в парах с основными валютами без сильной привязки к нефти. Спрос на отечественную валюту поддерживает очередное размещение ОФЗ. Отдельного внимания заслуживает пара EUR/USD, которая в течение дня пробила новое дно, выйдя на отметку 1,0785. Мы ожидаем, что краткосрочно евро может доходить до 1,069 к доллару. Прогноз по индексу Мосбиржи: коридор 3090-3120 пунктов.