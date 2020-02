ПСБ: Отыграли вчерашние потери

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на фоне улучшения аппетита к риску на внешних рынках. Так, наши акции поддержала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первых сорока минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. Также покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос более чем на 1%, поднявшись в район 58,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи подтянулся на 1,3%, до 3115 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Мосэнерго и Норильского никеля, рост которых составил 10,3% и 3,2%. Хуже рынка торговались бумаги МРСК ЦП и «префы» Башнефти, потерявшие 0,8% и 2,8%. Отметим, что внешний фон позволил российскому рынку полностью отыграть потери предыдущей сессии. Однако, несмотря на рост в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи продолжает двигаться в консолидации в диапазоне 3060 – 3130 пунктов и пока не находит в себе сил для пробоя одной из его границ. Отметим, что выход из сложившегося коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению российского рынка.



На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро снизились на 0,3%, торгуясь в районе 63,6 и 68,6 рубля соответственно. В рамках сегодняшней сессии рубль получил поддержку, как со стороны рынка энергоносителей, так и со стороны валют развивающихся стран, большинство из которых демонстрировало рост. При этом доллар отступил в нижнюю половину диапазона 63,2 – 64,4 рубля. На наш взгляд, в рамках конца недели пара доллар/рубль может предпринять попытку отступления к нижней границе данного коридора. Поддержку рублю окажут стабилизация нефти в диапазоне 58 – 60 долларов за баррель, также рост спроса на валюты EM на фоне снижения темпов роста числа заболевших коронавирусом. Из внутренних факторов, способствующих спросу на рублевую ликвидность, отметим подготовку экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля.



























































































































































































































































































































































