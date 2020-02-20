ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок в ожидании дивидендов

В среду, 19 февраля, мировые фондовые рынки выздоравливали. В Минздраве КНР уже рассматривается вопрос о сертификации препаратов для лечения заразившихся коронавирусом, а в ФРС пока нет единства мнений относительно дальнейшей монетарной политики, что ослабило доллар и вызвало спрос на более рискованные активы. Индекс Dow 30 в среду поднялся на 0,4%, S&P 500 — на 0,47%, а индекс Nasdaq вырос даже на 0,87%. В плюсе сегодня с утра и большинство фондовых индексов Азии.

Российский фондовый рынок в среду рос, как будто бы никакого коронавируса и не было. Индекс МосБиржи в среду к закрытию вырос на 1,32%, до 3114,57 пункта, а индекс РТС поднялся на 1,75%, до 1542,08 пункта. Рынок рос в основном на корпоративных новостях. Акции «Мосэнерго», принадлежащего дочерней компании «Газпрома», выросли в среду на рекордные 10,23%. Вероятнее всего, причиной роста стали ожидания перехода компании на новую дивидендную политику: ранее она объявляла, что с 2020 года начнёт направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Хорошо выросли в среду бумаги холдинга X5 Retail Group (+3,87%) и «Норильского никеля» (+3,22%). В среду был пересмотрен индекс MSCI Russia, в который вместо подешевевших акций «НОВАТЭКа» были включены акции «НорНикеля», что фондовый рынок высоко оценил.

Хуже рынка оказались акции энергокомпании «Энел Россия», за день потерявшие 9,74% стоимости, а также обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти», подешевевшие, соответственно, на 1,45% и на 2,95%. Обвал акций «Энел Россия» связан с тем, что инвесторы оказались разочарованы новой дивидендной политикой компании, которая предлагает в течение трёх ближайших лет выплачивать фиксированный дивиденд по акциям, который, к тому же, окажется почти вдвое ниже дивиденда за 2018 год. На сегодня ожидаем, что индекс РТС покажет колебания в рамках 1530-1560 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 3110-3140 пунктов.

Цена нефти смеси Brent в среду выросла на 2,5%, до $58,97 за баррель, а техасской WTI — тоже на 2,5%, до $53,72 за баррель. Рынок ждёт встречи ОПЕК и ОПЕК+, которые пройдут соответственно 5 и 6 марта. Сегодня с утра цена Brent корректируется вниз и падает на 0,46%, а цена барреля WTI — на 0,17%. Наши ожидания на сегодня по цене Brent находятся в пределах $58-59 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»