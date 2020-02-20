Райффайзенбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «Уралкалия» на 30 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения биржевых облигаций серии ПБО-06-Р ПАО «Уралкалий» на сумму 30 млрд. Срок размещения бумаг – 5 лет.

Сбор заявок проходил 19 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,95-7,1%, а планируемый объем размещения – 15 млрд. В связи с высоким спросом «Уралкалий» увеличил объем размещения вдвое, а ставка купона понижалась несколько раз, в итоге размещение прошло под 6,85%.

«Уралкалий» - пример компании с безупречным кредитным качеством. Текущее размещение продемонстрировало, что инвесторы с большим энтузиазмом восприняли новый выпуск. За счёт трехкратной переподписки компании удалось повысить объем размещения с первоначального заявленного в 15 млрд рублей до 30 млрд рублей. Это рекордный объем размещения «Уралкалия» с 2011 года. Ставка размещения - 6,85% - абсолютный рекорд для компании», - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

Высокий спрос обеспечил широкую диверсификацию инвесторской базы: 74% выпуска выкупили банки, 13% - инвестиционные компании, 11% - управляющие компании и 2% - физлица.