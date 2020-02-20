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Курсы валют ЦБ РФ на 20 февраля: 63,7413 руб/доллар США и 68,7705 руб/евро

20 февраля 2020
ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7413 руб.
  • 1 евро - 68,7705 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,8488 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0540 р. (0,08%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0118 р. (0,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2137 р. (0,23%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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