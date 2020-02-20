Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 февраля: 3 295,6001 руб/1 г золота и 36,6200/1 г серебра ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 295,6001 руб.

1 грамм серебра - 36,6200 руб.

1 грамм платины - 2 084,4500 руб.

1 грамм палладия - 5 704,5898 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,4000 р. (1,21%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,36%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 75,2100 р. (3,74%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 492,8698 р. (9,46%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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