ИАЦ «Альпари»: «Быки» рвутся в бой

На российском фондовом рынке продолжается бал «быков». Индекс МосБиржи вырос в четверг к 3125 пунктов, завтра новой целью роста способен стать уровень 3150 пунктов. Индекс РТС укрепился до 1538 пунктов, как и ожидалось, и может дотянуться до 1560 пунктов, если позитив на площадках останется в силе.

Акции «Аэрофлота» сегодня продолжают начатое пару дней снижение. Здесь, вероятно, кроется два момента: один - в отсутствии импульса у рынка двинуть бумаги перевозчика выше, к верхней границе торгового коридора, второй - в росте цен на нефть, что несет с собой удорожание топлива. Очевидно, что нижняя граница краткосрочного коридора бумаг «Аэрофлота» углубляется и сдвигается в область 115,40 руб. При ее пробое откроется дорога в сторону 114,30.

Обновление золотом максимумов текущего года на уровне $1621,60 за тройскую унцию и четкий растущий торговый канал здесь поддерживает и бумаги российских золотопромышленников. Акции «Полюс Золота» также обновили пики на отметке 8292,50 руб. и могут наметить новой целью роста 8300 руб.

Рынки капитала все еще нервничают из-за переменчивого внешнего фона, но направленная вверх нефть Brent все же нивелирует часть этой нервозности. К вечеру баррель североморской смеси торгуется по $59,40, и это максимальное значение с 29 января этого года.

Валютный рынок стоит как будто особняком от общей истории колебаний. С одной стороны, доллар силен за счет динамики на мировом валютном рынке. С другой, у рубля нет особенных поводов для депрессии, так как сектор ОФЗ полон денег, а власти строго придерживаются оптимистичного курса «разогнать и перегнать». Доллар на этой основе подрастает к 63,99 руб. и завтра может оставаться пока в пределах 63,70-64,20 руб. Евро чуть укрепился и достиг 69,20 руб., краткосрочный торговый коридор предполагает скольжение в пределах 68,50-69,35.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»