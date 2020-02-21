ПСБ: Не удержались выше 3130 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В четверг российский фондовый рынок продолжил тенденцию предыдущей сессии, поднявшись на противоречивом внешнем фоне. Поддержку нашим бумагам оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил 0,3%, подтянувшись в район 59,5 доллара за баррель. Сдерживающим же фактором выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых сорока минут Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия среды. На таком фоне к 18.15 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, поднявшись до 3127 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Алросы и «префы» Ростелекома, прибавившие 2,8% и 1,75 соответственно. Из «фишек» выделим рост Газпрома на 1,3%. Хуже рынка торговались Россети и Мосэнерго, потерявшие более 1,5%. Отметим, что в ходе торгов «быки» пытались пробить верхнюю границу диапазона 3060 – 3130 пунктов, что повысило бы их шансы на возвращение к историческим максимумам. Однако закрепиться выше данного уровня не получилось. Под конец дня по рынку прошла волна фиксации прибыли по спекулятивным денным позициям, а индекс МосБиржи вернулся в диапазон консолидации, в котором движется с конца января. Отметим, что пробой одной из границ коридора 3060 – 3130 может дать направление дальнейшего среднесрочного движения нашего рынка.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили порядка 0,6%, торгуясь в районе 64 и 69,1 рубля. Основным негативным фактором для рубля в ходе сегодняшних торгов стало ослабление валют развивающихся стран. При этом роста цен на нефть и поддержки со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам, не хватило для компенсации давления на национальную валюту. В результате пара доллар/рубль продолжает двигаться в консолидации между уровнями 63,2 – 64,4 рубля, сделав шаг к ее верхней границе. При этом ближайшей технической поддержкой для американской валюты выступает краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года и проходящий чуть выше 63,5 рубля, а ближайшим сопротивлением является уровень 64 рубля. Выход же из диапазона 63,2 – 64,4 рубля может дать направление дальнейшему среднесрочному движению доллара.