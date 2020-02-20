«Фридом Финанс»: Прогноз по индексу Мосбиржи – коридор 3090-3130 пунктов

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

В лидеры роста под вечер пробились расписки En+, прибавляя 3% с открытия. Бумаги растут в отсутствие новостей на фоне ранее объявленной замены ГДР на акции. Сегодня расписки вышли к своим двухлетним максимумам. Мы полагаем, что они сейчас сильно переоценены рынком. Краткосрочно ждем падения до 683 рублей за штуку (-12,5% от текущих уровней).

Под вечер у инвесторов проснулся аппетит практически ко всем отраслям. Наибольший прирост, помимо En+, сегодня показывает «Алроса» (+2,8%), «Ростелеком» (+2,2%), «ОГК-2» (+1,6%), ЛСР (+1,5%), «Полюс» (+1,5%). Не так динамично, но тоже хорошо прибавляет «Роснефть» (+1,1%) – на фоне новых пиков Brent. Баррель североморской нефти уверенно держится вблизи уровня 59,5 доллара и в моменте доходит до 59,7.

«Газпром» прибавляет 1,3% на фоне сообщения о начале добычи в Северном море. Компания успешно запустила совместный с Wintershall Dea проект на шельфе в 200 километрах от Нидерландов. По нашей оценке, «Газпром» остается одной из самых недооцененных в отрасли бумаг. Долгосрочно бумага может стоить до 434 рублей (+85% от текущего уровня). Краткосрочно ожидаем роста до 259 рублей (+10,2%).

Из аутсайдеров сегодня весь день в лидерах «Мосэнерго» (-3%). Компания корректируется после активных покупок в прежние торговые сессии. Спекулятивно снижаются бумаги «Россетей» (-1,9%) и «Норникеля» (-1,2%). «Аэрофлот» (-1,2%) тоже в просадке на фоне новости о запуске невозвратных билетов в бизнес- и комфорт-классе. Мы полагаем, что бумага сможет восстановить до 3,4% стоимости в ближайшие дни – по мере снижения вирусной угрозы.

Российская валюта сегодня заметно ослабела. Доллар доходил до психологической отметки 64 рубля, но так и не смог взять эту высоту. С начала дня американская валюта стала дороже на 25 копеек. Не исключаем, что доллар продолжит победное шествие. Прогнозный диапазон: 63,6-64,1 рубля. По евро соответственно 68,7-69,2 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи – коридор 3090-3130 пунктов.