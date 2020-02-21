Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 февраля: 3 300,1399 руб/1 г золота и 37,5900/1 г серебра
21 февраля 2020
ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 300,1399 руб.
- 1 грамм серебра - 37,5900 руб.
- 1 грамм платины - 2 041,1300 руб.
- 1 грамм палладия - 5 543,4302 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,5399 р. (0,14%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,9700 р. (2,65%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
43,3200 р. (2,08%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
161,1598 р. (2,83%).
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