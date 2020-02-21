ИАЦ «Альпари»: Биржевой календарь - порадуют ли «голубые фишки» финансовыми результатами?

Следующая неделя практически полностью будет посвящена выходящим отчётностям корпоративных эмитентов за 2019 год. Некоторые эмитенты в дополнение к отчётности представят ещё и годовые операционные результаты либо опубликуют годовой отчёт. Особо важно обратить внимание на выходящие отчётности по МСФО ряда крупнейших эмитентов.

Преодолеет ли «Газпром нефть» негативные тенденции третьего квартала?

Во вторник, 25 февраля, годовую отчётность по МСФО за четвертый квартал 2019 года и 2019 год представит «Газпром нефть». Напомним, что за девять месяцев 2019 года выручка у «Газпром нефти» выросла в годовом исчислении на 2,4%, до 1,87 трлн руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился на 0,2%, до 615,5 млрд руб., а чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, выросла на 7%, до 320 млрд руб. Прогнозы аналитиков относительно финансовых результатов компании за 2019 год неоднозначны, с учётом снижения квартальной EBITDA и чистой прибыли за третий квартал 2019 года ко второму кварталу. Мы ожидаем роста выручки компании по итогам 2019 года до 2,4 трлн руб., показателя EBITDA – до 750-800 млрд руб. Наша целевая цена акции «Газпром нефти» составляет 470 руб. на акцию, рекомендуем «держать» эти акции.

«Норильский никель» продолжит показывать сильные результаты

В среду, 26 февраля, отчётность по МСФО за 2019 год опубликует один из флагманов отечественной цветной металлургии – корпорация «Норильский никель». За первое полугодие 2019 года корпорация показала сильные результаты: выручка выросла на 8% в годовом выражении, до $6,3 млрд, EBITDA – на 21%, до $3,72 млрд, чистая прибыль выросла на 81%, почти до $3 млрд. С учётом роста цен на палладий в конце 2019 года мы ожидаем, что за второе полугодие 2019 года результаты будут не менее сильными. Мы полагаем, что выручка «НорНикеля» по итогам года может вырасти до $12,7 млрд, EBITDA – до $7,3-7,5 млрд. Наша целевая цена по акциям «Норильского никеля» составляет 24000 руб. на акцию, рекомендуем «держать» акции.

Какой будет годовая чистая прибыль «Сбербанка» по МСФО?

В четверг, 27 февраля, отчётность по МСФО за 2019 год опубликует «Сбербанк». Всё внимание рынка будет приковано к показателю консолидированной чистой прибыли «Сбербанка». Напомним, что за девять месяцев 2019 года чистая прибыль «Сбербанка» достигла 633 млрд руб. (с учётом убытка от продажи зарубежного «Денизбанка»), без учёта убытка чистая прибыль составила 702,8 млрд руб., увеличившись на 8% в годовом исчислении. Минфин РФ ранее прогнозировал, что чистая прибыль «Сбербанка» в 2019 году может достичь 1 трлн руб., однако, с высокой вероятностью эта цель будет отложена уже на 2020 год. Мы полагаем, что по итогам 2019 года чистая прибыль крупнейшего российского банка составит примерно 870 млрд руб. с учётом продажи иностранной «дочки» или чуть выше 900 млрд руб. без учёта этой сделки. Наша целевая цена обыкновенной акции «Сбербанка» 270 руб., рекомендуем «держать» акции.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»