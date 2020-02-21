«Фридом Финанс»: Коронавирус вновь подкосил котировки

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки США завершили торги 20 февраля в минусе. В лидерах падения оказались технологические гиганты. Причиной негативной динамики стало очередное усиление опасений по поводу влияния вспышки коронавируса на глобальную экономику. В течение торгов S&P500 терял 1,3%, но к концу сессии отыграл значительную часть потерь, завершив ее снижением на 0,38%, до 3373 пунктов. Давление на индексы оказало снижение прогнозов по выручке и прибыли ряда крупных компаний, в том числе гиганта морских перевозок Maersk, в связи с распространением китайского коронавируса. Вместе с тем уверенность инвесторов в краткосрочности последствий вспышки инфекции предотвратила обвал.

Мировые фондовые площадки сегодня показывают негативную динамику под влиянием усилившихся опасений по поводу последствий вспышки вирусной инфекции в АТР. После достижения многолетних максимумов фондовые индексы остаются уязвимыми для коррекции. Число новых заражений коронавирусом в Китае продолжает снижаться, однако в Южной Корее оно подскочило на 50%, достигнув 156. Инвесторы опасаются, что неопределенность в отношении перспектив мировой экономики может затянуться. Сегодня в ряде развитых стран выйдут данные о динамике индексов деловой активности, что может пролить свет на масштаб рисков для мировой экономики.

Азиатские фондовые индексы в основном торгуются в минусе. Японский индекс Nikkei падает на 0,7% после публикации индекса деловой активности в производственном секторе за февраль, который снизился с 48,8 до 47,6 пункта, а в секторе услуг упал с 51 до 46,7 пункта, отражая первые признаки негативных последствий вспышки коронавируса. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,15%. Шанхайский CSI прибавляет 0,1%. Европейские площадки также открылись в красном секторе.

Спрос на безопасные активы усиливается. Котировки золота растут на 1%, выше $1630 за унцию, обновляя семилетние максимумы. Облигации прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась ниже 1,5%. Цена на нефть марки Brent снизилась до 58,50 на фоне опасения по поводу сокращения спроса в АТР. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии снизится до 3360 пунктов.

Из макростатистики сегодня стоит обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья за январь. Ожидается снижение количества проданных объектов с 5,54 млн до 5,43 млн, однако рынок жилья в США остается сильным. Предварительные индексы деловой активности (PMI) также заслуживают пристального внимания в свете текущих ожиданий по постепенному ускорению производственной активности в 2020 году. Ожидается, что индекс PMI в производственном секторе продемонстрирует умеренное снижение с 51,9 до 51,5.

До открытия рынка отчетность представит Deere & Company, которая занимается производством сельскохозяйственной техники и оборудования. Ожидается, что чистая прибыль компании на акцию опустится с $1,54 до $1,25, а выручка упадет на 10%, отражая более низкий спрос на продукцию. После того, как конкуренты объявили о слабых ожиданиях по продажам на 2020 год, инвесторов будет интересовать, изменится ли соответствующий прогноз Deere & Company.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 14 из 100, снизившись за день на 2 пункта, что отражает усиление беспокойства по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о сохраняющейся силе «быков». Индексу удалось удержаться от большого падения. Тень вчерашней выкупной свечи говорит о высоком покупательском спросе. Индекс остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. RSI и MACD по-прежнему не мешают дальнейшему развитию восходящей динамики.

___________

С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

+7 495 783-9173 #50562

+7 925 904 22 85

torshina@ffin.ru

ffin.ru