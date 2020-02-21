ИАЦ «Альпари»: Прощальная «Мелодия»

Крупнейший владелец аудиоархива страны АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 году принадлежало государству, перешло в частные руки. По итогам прошедшего 7 февраля аукциона 100% ее акций у Росимущества приобрела компания «Формакс». Для покупки акций «Мелодии» «Формакс» использовал как собственные, так и заемные средства.

Основным источником дохода «Мелодии» является лицензирование музыки для использования в фильмах и рекламе, а также продажа дисков и пластинок — 39 млн руб. из 53,8 млн руб. общих доходов, которые получила компания в 2018 году, 7,3 млн руб. было получено от сдачи помещений в здании на Тверском бульваре. Надо учитывать, что практически любую музыку сейчас можно бесплатно найти в интернете.

К аукциону, организованному «ВЭБ капиталом», были допущены всего два участника — ООО «Формакс» и ООО «Студия Союз». Последнее предложило за актив ровно ту стоимость, в которую была оценена «Мелодия — 320 млн руб., а победитель — 329,6 млн руб. «Мелодии» принадлежат два здания — на Карамышевской набережной, 44, и на Тверском бульваре, 24, стр. 1, и земля под ним. Общая стоимость этих объектов оценивается в 300−350 млн руб. Также «Мелодия» владеет фонотекой почти из 240 000 аудиопроизведений, записанных на аналоговых лентах, виниловых пластинках, жестких дисках и других носителях. То есть исходя из стоимости сделки, советское музыкальное наследие оценено в ноль.

По итогам данной новости считаю нужным сказать следующие. Доля государства в экономике России составляет 50-70% и является несомненно избыточной. Меня искренне огорчает, что ни один из российских медиахолдингов не торгуется на бирже. В свое время на биржу «Медиа-Мост» хотел вывести хозяин «Моста» Владимир Гусинский. Однако приватизация приватизации рознь. Вырученная сумма, за которую продали российское национальное культурное достояние, ничтожна для российского бюджета, который у нас давно в профиците. Теперь голоса Ленина и Маяковского, записи Аллы Пугачевой, сказки нашего детства, на которых мы все выросли, и знаменитая Владимирская Русь Дмитрия Варшавского проданы каким-то господам.

Кончено, все не так страшно, думаю АО «Фирма Мелодия» в итоге выкупит какой-нибудь государственный медиахолдинг или близкие к властям «Северсталь» или «Сургутнефтегаз», по цене в 10 или 100 или 1000 раз выше, чем было заплачено при приватизации. Господа, купившие наше детство и юность, неплохо заработают. Ничего личного, просто бизнес.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»