ПСБ: К концу недели на глобальные рынки вновь вернулись коррекционные настроения

Внешний фон продолжит оказывать давление на российские акции, индекс МосБиржи может скорректироваться к отметке 3100 пунктов.

Ожидаем, что пара доллар/рубль продолжит движение к верхней границе диапазона 63,2–64,4 рубля, а в случае ухудшения внешней конъюнктуры предпримет попытку ее пробоя.

Доходность 10-летних ОФЗ опустилась ниже ключевой ставки ЦБ РФ - до 5,94% годовых.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ОГК-2 (-) увеличила прибыль по РСБУ в 2019 г. почти до 12 млрд руб., EBITDA - до 29 млрд руб. (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания снизила выручку, что обусловлено снижением выработки электроэнергии. Электростанции ОГК-2 в 2019 году выработали 54,7 млрд кВт*ч, что на 7% меньше показателя 2018 года (58,9 млрд кВт*ч). Уменьшение объемов производства обусловлено оптимизацией производственной деятельности, в частности стратегией снижения выработки электроэнергии неэффективным оборудованием. Вместе с тем, потоки платежей за предоставленную мощность поддержали финансовые показатели компании. Прибыль выросла благодаря сокращению операционных расходов, в частности, постоянных издержек за счет уменьшения затрат на ремонт и сервисное обслуживание, а также снижения налога на имущество. Увеличение прибыли способствует росту капитализации компании.