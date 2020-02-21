ИАЦ «Альпари»: На кону дальнейшее ослабление рубля

В четверг большую часть дня нефтяные котировки росли, но к вечеру развернулись, и закончили день небольшим снижением. Торги стартовали с отметки $58,9 за баррель марки Brent. Утром последовало снижение до $58,6. Затем цена развернулась, и к началу американской сессии поднялась до $59,6 – максимума с 29 января. Но тут ее ждал очередной разворот, и к концу дня цена опустилась к $58,7, чуть ниже цены открытия. В четверг министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что среди мировых нефтедобытчиков существует общее понимание того, что уже нет смысла организовывать досрочную встречу ОПЕК+ раньше, чем изначально планировалось - в начале марта, но отказался раскрыть позицию, с которой поедет в Вену для обсуждения будущего пакта. Управление энергетической информации

США опубликовали данные по изменению запасов нефти. Они выросли за неделю на 0,4 млн баррелей против ожидавшихся экспертами 2,5 млн баррелей, но это не смогло оказать существенной поддержки котировкам черного золота. Утром пятницы снижение продолжилось, цены опустились к $58,3 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,7-58,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $53,2-$59,8. Сегодня нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует отчет по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число выросло на две единицы, до 678 штук.

Основные западные торговые площадки закрылись в четверг снижением. На этом негативном фоне российские индексы двигались разнонаправлено. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,34%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,41%. Среди лидеров роста – «АЛРОСА» (+2,10%) и «ФСК ЕЭС» (+1,41%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,44%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР снижалось на 0,3-1,0%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3352 п., на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение большинства азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3095-3155 пунктов, по индексу РТС — 1520-1550 пунктов. Сегодня «ФосАгро» опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Вслед за коррекцией нефтяных котировок, накануне под давлением оказался и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 64,2000 руб. (+62,5 коп.). Европейская валюта выросла до 69,2200 руб. (+52 коп.). Из-за опасений по поводу эпидемии коронавируса под давлением оказалось большинство валют развивающихся стран. Утреннее снижение нефтяных котировок может привести к дальнейшему ослаблению рубля на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,6-64,8 руб., для европейской валюты — 68,5-69,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»