ПСБ: Рубль будет находиться под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед началом торгов для российской валюты сложился умеренно негативный внешний фон. Снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 59 долларов, а также отступление валют развивающихся стран, которые теряют с утра до 0,3%, будут способствовать продажам в рубле. При этом подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля, не сможет полностью нивелировать внешний негатив и лишь сдержит рост доллара и евро относительно российской валюты. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль продолжит движение к верхней границе диапазона 63,2 – 64,4 рубля, а в случае ухудшения внешней конъюнктуры предпримет попытку ее пробоя.



Напомним, что по итогам торгов четверга доллар вырос на 1%, поднявшись до 64,2 рубля, евро прибавил 0,8%, закончив торги в районе 69,2 рубля. При этом рубль двигался в фарватере других валют развивающихся стран, которые по итогам дня снизились на 0,4-1,4%. При этом пара доллар/рубль преодолела сопротивление на уровне 64 рубля и сделала существенный шаг к верхней границе диапазона 64,4 рубля.