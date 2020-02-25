«Фридом Финанс»: В фокусе – отчеты Ленты и Газпромнефти

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



К вечеру пятницы рост сменился коррекцией. Поводом стало снижение на американских рынках после публикации макростатистики. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции Полюса (+3,75%). Аутсайдерами стали акции Yandex N.V. (-2,56%). Пара USD/RUB достигла максимума с начала декабря – 64,57. Поводом стали новости геополитики.



Газпромнефть (-0,48%) отчитается за 2019 год. Ожидается, что выручка составила 2,49 трлн руб., EBITDA 630 млрд руб., прибыль 400 млрд руб. Газпромнефть торгуется с очень низким показателем Р/В, около1х, и достаточно низким Р/Е, 5,5х, что является драйвером роста. Прогноз цены – 475 руб. без учета дивиденда.



Лента (-0,57%) отчитается за 2019 год. Чистая розничная выручка составила 417 млрд руб. Ожидается, что показатель EBITDA составил 35 млрд, а прибыль – в диапазоне 5-10 млрд руб. На крупных игроков продолжает оказывать сильное влияние отток покупателей, особенно в сегменте супермаркетов и гипермаркетов. Менеджмент не удовлетворен результатами продаж, LFL продажи в 4 квартале сократились на 3,6%. Однако, мы полагаем, что худший период в целом позади. Цель на горизонте 12 месяцев – 280 руб.



Торговая идея: FXGD ETF (+1,79%). Спек. покупка, ТР 831 руб. Мы полагаем, что может начаться ралли на рынке золота. Поводами являются скупка центральными банками, поиск защитных активов и закрытие коротких позиций. Цена на споте может вскоре достичь $1850 за унцию.



Ожидаем смешанную динамику. Рынок будет отыгрывать динамику международных площадок за неторговый день в России. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,50-64,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3100-3120 п.