«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи слабо реагирует на волатильность нефти

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок сегодня переживает «золотую лихорадку». В топе покупок у инвесторов остаются акции золотодобытчиков: «Полюс» (+3,9%) и «Полиметалл» (+3,8%) – на фоне новых рекордов в стоимости основного драгметалла (+1,4%).

По нашему мнению, бумаги «Полюса» сейчас перегреты. Несмотря на высокую маржинальность компании, справедливая цена бумаги при текущей стоимости золота находится на 9% ниже рыночной котировки «Полюса». В отношении «Полиметалла» наш прогноз также негативный. Ждем резкой коррекции до 8% за сессию от нынешних уровней.

Само золото сейчас находится на максимальных отметках с февраля 2013 года – 1642 доллара за унцию. Максимум дня составил 1645,5 доллара, что открывает путь на следующую цель – 1671 доллар. Мы ожидаем, что она будет достигнута уже на следующей неделе, а до конца сессии золото еще может корректироваться вплоть в диапазон 1620-1630 долларов.

Заменой перегретому золоту может выступать серебро, оно сейчас тоже на подъеме – достигнуты уровни начало января. Мы ожидаем, что ценовой спред между золотом и серебром будет сужаться. Ближайшие цели по серебру 18,8-18,9 доллара за унцию, что на 2,1% выше текущей цены.

На валютном рынке активно дорожают доллар и евро. Американская валюта доходила до 64,57 за единицу, но затем отступила ниже 64,5. Мы ожидаем диапазон 64,1-64,6 рубля. Евро по отношению к доллару сегодня укрепляется весь день. Валюта единой Европы сумела отвоевать почти 0,5 цента и выйти на 1,082. Ожидаем, что евро закроет день вблизи максимумов недели. По отношению к рублю диапазон колебаний составит 69,3-69,9 единиц.

Нефть сегодня в глубокой просадке. Brent дешевеет на 2,7%, теряя в моменте до 1,52 доллара. Это спекулятивный отскок, связанный с новыми данными по коронавирусу. Мы ожидаем, что коррекция в ближайшие часы сгладится, и нефть останется в диапазоне 57,7-58,2 доллара. Индекс Мосбиржи на волатильность нефти реагирует слабо. По нашему мнению, закрытие ниже 3100 пунктов маловероятно.