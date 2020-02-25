ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (17.02-21.02)

После трех недель ослабления белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет снижения курса российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,61%, до 2,2120 бел. руб. Европейская валюта выросла на 0,23% и стоит 2,3885 бел. руб. Российский рубль подешевел на 0,72% и стоит 3,4401 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,13%.

Всего с начала года доллар подорожал на 5,15%, евро — на 1,53%, а российский рубль — на 1,05%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 2,36%. При этом доллар к концу недели обновил исторический максимум.

На начавшейся неделе может быть продолжена тенденция снижения российского рубля к иностранным валютам. В этой ситуации к белорусскому рублю доллар и евро продолжат рост, а российский рубль снизится. Доллар может подорожать до 2,23 бел. руб., евро может вырасти до 2,39 бел. руб. А российский рубль может снизиться до 3,42 бел. руб. за 100 российских.

В январе объем международных резервных активов РБ снизился на $150,4 млн (-1,6%) и на 1 февраля составил $9,243 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение резервов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Решением Правления Нацбанка с 19 февраля ставка рефинансирования была снижена на 25 б.п., до 8,75%. Регулятор ожидает, что в текущем году инфляция будет находиться в пределах установленного ценового ориентира 5%. Внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в стране, со стороны внутренней экономики также не ожидается проинфляционного давления. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%, рост за последние 12 месяцев составил 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе снизился на 1,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»