БКС: Российский рынок проявляет силу

Индекс МосБиржи: 3066,69 (-1,27%)

Индекс РТС: 1491,82 (-2,16%)

Российские индексы теряют лишь 1%–2% в первые минуты торгов вторника, тогда как днем ранее основные бумаги теряли более 4% в расписках в Лондоне на фоне всеобщего выхода из рисков.

Индекс Мосбиржи даже не обновил минимумы февраля.

Американские индексы потеряли в понедельник 3,3%–3,7%, немецкий DAX больше 4%, а итальянский на 4,5%. Распространение коронавируса в европейском регионе вызвало некоторую панику на рынках.

Сегодня видим отскок в динамике фьючерса на S&P 500, но тем не менее реакция российского рынка менее существенная, чем можно было ожидать.

Рубль сдает позиции. Курс пары USD/RUB с расчетами завтра растет на 1,07% до 64,75. До 65 пара немного не дошла на открытии. Ослабление рубля оказывает определенную поддержку экспортерам, нефтяникам.

Тяжеловесные бумаги Сбербанка теряют лишь 1,1%, притом, что вчера в Лондоне расписки просели на 4,11%. Газпром и ЛУКОЙЛ дешевеют на 1,6% и 2,1%.

Лидируют акции золотодобытчиков. Котировки самого золота накануне поднимались к $1688, максимальный уровень за семь лет. Инвесторы ищут защиту от риска. Отдельно выделяются бумаги Россетей, идущие против рынка. Деловые СМИ сегодня написали, что на базе холдинга может начаться полное объединение российских электросетей.

Лидеры: Россети-ап (+3,5%), Полюс (+3%), Полиметалл (+2,5%), Россети-ао (+2%)

Аутсайдеры: М.Видео (-4%), RUSAL (-3,3%), Qiwi (-3%), En+ (-2,8%)

Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"