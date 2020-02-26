Комментарии

«Фридом Финанс»: Валютный рынок локально перегрет

26 февраля 2020

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок под вечер усилил свое падение. Индекс Мосбиржи снижается на 2,2% на фоне смешанной динамики на внешних площадках: S&P500 в плюсе на 0,5%, немецкий DAX в минусе на 0,4%, нефть торгуется чуть выше 56 за баррель.
 
Сильнее всех сегодня падает Яндекс (-4,9%) – после новости о выпуске конвертируемых облигаций. Падение к вечеру замедлилось. Мы по-прежнему ожидаем большего отскока в данной бумаге. Следом за Яндексом в рейтинге аутсайдеров сегодня расположились акции М. Видео» (-4,7%) – на нейтральном фоне. Вероятно, так рынок избавляется от наиболее просевших за последние месяцы бумаг. 
 
Аэрофлот (-4,6%) к вечеру усилил падение на внешнем негативе, связанном с коронавирусом: новые эпизоды заражения за пределами Китая были обнаружены в Южной Корее, Иране и Италии. Мы считаем, что на текущих уровнях «Аэрофлот» недооценен, потенциал роста в этом году составляет 7,2% с текущих отметок.
 
В число наиболее падающих бумаг в течение дня неожиданно добавилась «Интер РАО» (-3,8%). Падение происходит на фоне новости о смене замглавы холдинга Русгидро. Выходец из «Интер РАО» Джордж Рижинашвили был заменен на бывшего топ-менеджера Россетей, Романа Бердникова. Вероятно, игроки расценили это как ослабление позиций «Интер РАО» на энергорынке. По нашему мнению, компания по-прежнему переоценена рынком. 
 
Среди компаний, которые теряют в цене больше, чем рынок в среднем, сегодня весь цвет сырьевых отраслей: Русал (-4%), Лукойл (-3,7%), Роснефть (-3,6%), Татнефть»(-3,3%), Сургутнефтегаз (-3,3%). Падение котировок вызвано общим негативом: ожиданиями снижения спроса на нефть, металлы, а также коррекцией цен после спекулятивного роста на прошлой неделе.
 
В нефти мы ожидаем скорый разворот тренда. Сырьевые площадки падают пятую сессию подряд. От текущей цены 55,9 доллара  ближайшая цель – 56,5 доллара. Однако при появлении новых негативных факторов нельзя исключать, что даунтренд усилится. Локальный предел снижения – 53,5, который может быть достигнут до конца этой недели.
 
Доллар и евро прибавляют с открытия 40 и 45 копеек соответственно, торгуясь вблизи уровней 65,2 и 70,7 рублей. По нашему мнению, рынок локально перегрет и стоить ожидать снижения ведущих валют ниже уровней 65 и 70,5 рублей за единицу соответственно. Рынок акций также смотрится сильно перепроданным. Ждем возврата в диапазон 3040-3070 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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