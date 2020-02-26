ПСБ: Настроения на мировых рынках остаются скорее негативными

В текущих условиях, учитывая слабовыраженный аппетит к риску, индекс МосБиржи может отступить в район 2980 пунктов. Из корпоративных новостей повлиять на рынок может сильная отчетность Норильского никеля. В случае ухудшения внешней конъюнктуры можно ожидать попыток возобновления роста пары доллар/рубль с попытками преодоления отметки 65,5 рубля.10-летние ОФЗ остаются относительно дорогими; ждем продолжения коррекции на рынке госдолга.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Прибыль Газпром нефти (ДЕРЖАТЬ) в 2019г по МСФО выросла на 6% - до 400 млрд руб. (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы умеренно позитивно оцениваем отчетность компании, которая вышла в целом чуть лучше консенсуса. Помимо прочего отметим, что рост операционного денежного потока Газпром нефти составил 13%, что обеспечило получение положительного свободного денежного потока в размере 156 млрд руб. в 2019 году. На операционном уровне Газпром нефть нарастила за год добычу углеводородов на 3,5% - до 96,1 млн тонн н.э. за счет увеличения добычи на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях, в Оренбургском регионе, а также изменения доли Газпром нефти в компании "Арктикгаз". Положительным моментом является и тот факт, что дивиденды за 2 п. 2019 г. будут выплачены в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, всего за год акционеры получат 37,67 руб./акцию, что дает доходность 8,4% к цене вчерашнего закрытия. Мы рекомендуем держать бумаги Газпром нефти целевым уровнем 489 руб./акцию.