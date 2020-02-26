ИАЦ «Альпари»: Утренняя слабость нефти продолжит давить на рубль

Из-за паники, связанной с распространением коронавируса за пределами Китая, нефть накануне продолжила снижение. Торги вторника стартовали с отметки $55,9 за баррель марки Brent. В утренние часы цена поднялась до $56,4, но с этого уровня развернулась и отправилась вниз. К вечеру цена опустилась до $53,9, а завершила торги чуть выше, вблизи $54,3. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что уверен, что группа ОПЕК+ будет ответственно реагировать на распространение коронавируса. Он также сказал, что Саудовская Аравия и Россия продолжат сотрудничество в области нефтяной политики. Технический комитет ОПЕК+ ранее в феврале рекомендовал группе сократить добычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки.

Саудовская Аравия поддерживает дальнейшее сокращение добычи нефти, но Россия еще не объявила о своей окончательной позиции по этому вопросу. Принц сказал, что продолжает диалог с Москвой и уверен в партнерстве Эр-Рияда с другими членами группы ОПЕК+. Утром среды черное золото торговалось с небольшим повышением, вблизи $54,4 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $53,9-55,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $53,2-59,6. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти. Ожидается их рост на 2,5 млн баррелей после роста на 0,4 млн баррелей неделей ранее.

Основные западные фондовые индексы во вторник продолжили свое падение. Вслед за общей тенденцией снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 3,33%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 5,16%. Среди лидеров снижения – «Яндекс» (-7,9%) и «ФСК ЕЭС» (-6,67%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 3,15%. Утром среды биржи стран АТР дружно снижались на 0,2-2,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3143 п., на 0,33% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских рынков задает неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, падение может быть продолжено. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2975-3035 пунктов, по индексу РТС — 1430-1460 пунктов. Сегодня Mail.Ru Group, ГМК «Норникель» и «ВТБ» опубликуют финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Вслед за рынком акций и нефтью во вторник снизился рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 65,3850 руб. (+131,25 коп.). Европейская валюта выросла до 67,1050 руб. (+157,5 коп.). Против рубля играла не только паника, связанная с распространением вируса, но и новые заявления американских сенаторов по поводу санкций. Утренняя слабость нефтяных котировок может продолжить оказывать давление на рубль. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,7-66,0 руб., для европейской валюты — 70,4-71,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»