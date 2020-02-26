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ИАЦ «Альпари»: Марафон доллара и евро на паническом фоне

26 февраля 2020

Вторник, 25 февраля, для российского рубля стал «чёрным вторником». На закрытии торгов в первый день после праздников доллар вырос к рублю на 1 руб. 31 коп. (+1,31%), до 65,38 руб., а курс евро рекордно подорожал на 1 руб. 59 коп. (+1,59%), до 71,12 руб. Доллар и евро сейчас вернулись на уровни осени 2019 года: доллар – на уровень сентября, евро – на уровень октября.

Международная миссия Всемирной организации здравоохранения в Китае вчера вечером «сделала» торговый день в США, обвалив фондовые индексы более чем на 3% и укрепив доллар. Эксперты миссии ВОЗ считают, что вспышка вируса Covid-19 может перерасти в пандемию, их мрачный прогноз сразу же поддержали в американском центре по контролю и профилактике заболеваний, заявив, что вероятность распространения данного вируса на территории США очень высока. Успокаивающий твит президента США Трампа «Покупайте падение» на американский рынок впечатление не произвёл, а международные инвесторы предпочли инвестировать не в падение американских акций, а в рост гособлигаций США и доллара.

Цена нефти сорта Brent 25 февраля упала на 2,17%, до $54,31 за баррель преимущественно на фоне паники из-за коронавируса. Тем не менее, рынок ожидает решений ОПЕК+ по сокращению добычи нефти или хотя бы по продлению соглашения на более длительный период. Сегодня с утра цена Brent опять начала расти, на данный момент дорожает на 0,37%.

Мы ожидаем, что на сегодняшнем открытии торгов рубль может продолжить снижение, но уже более медленными темпами. Повышаем прогнозы по курсу доллара до 65-66 руб., по курсу евро – до 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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