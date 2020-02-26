ИАЦ «Альпари»: EUR/USD Лагард может надавить на покупателей

Во вторник, 25 февраля, торги по евро закрылись ростом. Активная фаза роста наблюдалась на американской сессии. Покупатели обновили недельный максимум, отыграв дневные потери. Доллар находится под давлением третью сессию подряд на фоне спекуляций о том, что ФРС может снизить ставку, ослабить давление на экономику, вызванное вспышкой коронавируса в Китае.

Американские фондовые индексы за вчерашний день просели еще на 3%. Сообщения о продолжающемся распространении коронавируса в Италии, Южной Кореи, а также в других странах Европы и в США оказали негативное влияние на финансовые рынки.

В Италии количество заболевших увеличилось до 322 чел., смертей — до 10 чел. Власти Южной Кореи в воскресенье объявили наивысший, «красный», уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных новым вирусом. По состоянию на среду было подтверждено 1146 случаев заболевания и зарегистрировано 10 летальных исходов.

Движение развивается в рамках восходящего канала. Евро подскочил вверх на ожиданиях, что ФРС снизит ставки, но до июля регулятор вряд ли сделает это. По прогнозу сегодня рассматриваю снижение до 1,0837. На пути к 1,0837, уровень 1,0855 выступит промежуточным сопротивлением. Кроме выступления Лагард, важных новостей для евро нет.

В 16:30 мск с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард.

В 18:00 мск США заявят об изменении продаж новостроек за январь.

В 18:30 мск Министерство энергетики США опубликует отчет по запасам нефти в стране за неделю до 21 февраля.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»