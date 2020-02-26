ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2950-2980 пунктов

Российские фишки сегодня утром торгуются в «красной» зоне. Индекс МосБиржи и индекс РТ находится в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 2950-2980 пунктов. Brent торгуется по $53,85 за баррель, теряя 0,76%. Рубль в минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,5-65,7 руб., а по паре евро/рубль – 71,2-71,4. Евро/доллар торгуется на отметке 1,087.

По информации из деловых кругов, начавшийся обвал на фондовых рынках по всему миру, который связывают с сообщениями о переходе эпидемии COVID-19 в пандемию на всех континентах, вероятно, сыграет не катастрофическую, а корректирующую роль, снизив под столь «благовидным» форс-мажорным предлогом размеры гиперинфляционного пузыря до относительно безопасного уровня. Вместе с тем, ожидаемый на этом фоне резкий скачок цен на золото и другие защитные активы играет на руку России и, в отличие от прошлых кризисов, может привести к «зеркальному эффекту» на её рынках.

Мы советуем идти против рынка и покупать российские акции и ADR. Так или иначе, при нынешних ценах на нефть российские активы дешевы, как по оценочным мультипликаторам, так и по дисконтированным денежным потокам. А значит, их можно рекомендовать к покупке, особенно, дивидендные бумаги.

Изменение маршрута движения трубоукладчиком «Академик Черский» было вызвано информацией о возможности провокаций и задержки в порту Сингапура этого судна, необходимого для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». «Газпром» и его дочки – «Газпром нефть» и «Мосэнерго» – наши главные фавориты. Мы по-прежнему полагаем, что нашим инвестициям COVID-19 не страшен.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»