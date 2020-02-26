ИАЦ «Альпари»: Brent может вырасти до $60-80

По информации из деловых кругов, начавшийся обвал на фондовых рынках по всему миру, который связывают с сообщениями о переходе эпидемии COVID-19 в пандемию на всех континентах, вероятно, сыграет не катастрофическую, а корректирующую роль, снизив под столь «благовидным» форс-мажорным предлогом размеры гиперинфляционного пузыря до относительно безопасного уровня.

Оцениваемые потери мировой экономики в $1 трлн не столь велики в глобальном масштабе. Плюс пока мало кто обращает внимание на то, что в случае распространения вируса в добывающих странах могут также нарушиться поставки черного золота, Brent может даже рвануть к $60-80. С нашей точки зрения, ожидаемый на этом фоне резкий скачок цен на золото и другие защитные активы играет на руку России и в отличие от прошлых кризисов может привести к «зеркальному эффекту» на её рынках.

Мы советуем идти против рынка и покупать российские акции и ADR. Так или иначе, при нынешних ценах на нефть российские активы дешевы, как по оценочным мультипликаторам, так и по дисконтированным денежным потокам. А значит, их можно рекомендовать к покупке, особенно, дивидендные бумаги.

Изменение маршрута движения трубоукладчиком «Академик Черский» было вызвано информацией о возможности провокаций и задержки в порту Сингапура этого судна, необходимого для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». «Газпром» и его дочки — «Газпром нефть» и «Мосэнерго» — наши главные фавориты.

Мы по-прежнему полагаем, что нашим инвестициям COVID-19 не страшен. Кроме «Газпрома» и его дочек мы выделяем розницу и строительный сектор, а также «Сбербанк». Данные бумаги в наибольшей степени выигрывают от увеличения государственных расходов на $34 млрд.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»