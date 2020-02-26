Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 февраля: 3 456,3000 руб/1 г золота и 39,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 456,3000 руб.

1 грамм серебра - 39,1900 руб.

1 грамм платины - 2 018,3900 руб.

1 грамм палладия - 5 585,5298 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 78,9201 р. (2,34%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1800 р. (3,10%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,7800 р. (0,68%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,1702 р. (0,45%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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