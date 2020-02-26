Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 февраля: 3 456,3000 руб/1 г золота и 39,1900/1 г серебра
26 февраля 2020
ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 456,3000 руб.
- 1 грамм серебра - 39,1900 руб.
- 1 грамм платины - 2 018,3900 руб.
- 1 грамм палладия - 5 585,5298 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
78,9201 р. (2,34%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,1800 р. (3,10%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,7800 р. (0,68%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,1702 р. (0,45%).
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