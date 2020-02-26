Комментарии

Альфа-Банк: Выход глобальных инвесторов из рискованных активов продолжился

26 февраля 2020

Российский рынок акций вчера, после трехдневных выходных, резко снизился, так как эпидемия коронавируса, начавшая распространяться за пределами Китая в Южной Корее, Иране и Италии, вновь вызвала бегство глобальных инвесторов из рискованных активов. В итоге индекс РТС опустился на 5,2% до 1 446 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 3,3% до 3 002 пунктов. 

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии немного снизится, однако в ходе торгового дня мы не исключаем, что он немного восстановится со своих недавних минимумов на фоне повышения в цене фьючерсов США, которое последовало после недавних распродаж; кроме того, поддержку рынкам окажет объявленная в Гонконге программа стимулов объемом $15 млрд в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее, сейчас рыночный тренд в целом можно охарактеризовать как нисходящий. В данный момент главная задача – это не допустить распространения эпидемии коронавируса в Европе и на Ближнем Востоке, а также предотвратить его проникновение в страны Северной Америки. Опасения инвесторов связаны с тем, что другие страны не располагают ни ресурсами, не решительностью Китая для борьбы с эпидемией. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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