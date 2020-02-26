«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи до конца недели может превысить 3000 пунктов

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи снижается до минимальных значений с середины декабря, в моменте доходя до 2958 пунктов. РТС проседает до 1419 пунктов, где он последний раз находился 4 декабря 2019 года. Российский рынок падает на одной волне с мировыми площадками (германский DAX сегодня теряет до 2,1%, британский FTSE100 до 1,9%, Азия закрылась в минусе до 1,3%). Нефть обновила минимум недели, упав до 53,17 доллара за баррель.

В красной зоне почти весь российский рынок, за исключением Полюс (+2,1%). Компания дорожает шестую сессию подряд в связи с ростом котировок золота. По нашему мнению, акции Полюса пока достигли своего предела и выше 9020 рублей за штуку не пойдут. Дальнейшую динамику будет определять то, к каким уровням выйдет золото.

Последнее крупное смещение унции драгметалла из диапазона 1550-1600 в зону 1600-1690 произошло неделю назад, и с тех пор динамика ослабла. Основной драйвер золота сейчас – это рост рисков для глобальной экономики на фоне эпидемии коронавируса. Кроме того, высокий спрос на защитный металл сохраняют ведущие центробанки. По нашей оценке, если унция на этой неделе сможет пробить отметку 1692 доллара, то среднесрочный потенциал роста может составить 1850 долларов, что на 12% выше текущих значений. В случае затухания паники не исключаем возврат золота к уровням ниже 1600 за унцию.

Нефть в противовес золоту падает шестую сессию подряд, достигая минимумов января 2019 года. Дальнейшее снижение, на наш взгляд, возможно, но маловероятно. Предел снижения находится на отметке 50 долларов на баррель (сегодня цена, дойдя до 53, оттолкнулась и пошла обратно). Ожидаем осторожной положительной коррекции в нефти к уровню 54,5 доллара. Среднесрочный ориентир для нефти Brent – возврат выше 60 долларов.

На валютном рынке рубль продолжает сдавать позиции: доллар и евро в течение дня прибавили на торгах по 7 и 16 копеек. Поддержку российской валюте оказывает новый раунд размещения ОФЗ. Текущая цена пары доллар/рубль повторяет пики октября 2019 года, которые оказались неустойчивы. Ожидаем снижения доллара к отметке 65,2 рубля за единицу, а евро – ниже 71. Учитывая, что история с вирусом переместилась в Европу, также не исключаем продолжения падения евро по отношению к доллару. Слабость европейской валюты может привести к повторению уровней ниже 1,08 доллара за единицу, это еще как минимум 0,5% вниз, или порядка 30-35 копеек к снижению евро в паре с рублем.

Из российских акций наиболее чувствительных к негативу, связанному с вирусом, оказались металлурги, угольщики и электроэнергетики : Мечел (-5,4%), Распадская (-3,6%), Русгидро (-3,8%), МРСК ЦП (-3,3%). Уже по традиции на фоне новостей об эпидемии дешевеет Аэрофлот (-3,6%). Усиливают падение бумаги, попавшие под распродажу накануне: М.Видео (-3,4%), АФК Система (-3,3%) и Яндекс (-3,2%). Сегодня к ним примкнули акции застройщика ЛСР (-3,8%). Компания сильно просела после публикации в петербургской деловой прессе о вредных песчаных карьерах Ленобласти, с которыми власти планируют бороться. Мы считаем, что компания остается переоцененной, потенциал снижения ЛСР – до 5,5%.

В целом по рынку акций мы ждем скорого восстановления котировок. Индекс Мосбиржи до конца недели может вернуться выше 3000 пунктов, индекс РТС – выше 1450 пунктов. Откат от минимумов уже начался, и мы ждем, что в течение дня диапазон колебаний по индексу Мосбиржи сузится до 2980-3000 пунктов.