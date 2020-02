«Фридом Финанс»: Следующий уровень поддержки для S&P500 – 200-дневная скользящая средняя

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 25 февраля закрылись в глубоком минусе из-за опасений по поводу развития пандемии коронавируса. Dow и S&P500 продемонстрировали самое сильное четырехдневное снижение с декабря 2018 года, в то время как доходность по 10-летним облигациям достигла рекордного минимума. S&P500 упал на 3,03%, до 3128 пунктов. Все 11 входящих в него секторов вновь закрылись в красной зоне. Лидерами падения стали энергетический и промышленный, потерявшие более 4%.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются разнонаправленно, оставаясь под давлением распространения коронавируса в мире. Число заболевших в Южной Корее превысило 1200 человек. Американские власти предупредили о потенциальной эпидемии и в США. Инвесторы оценивают возможные негативные последствия этого фактора для экономики и ожидают помощи от монетарных властей.

Азиатские фондовые индексы снижаются, отыгрывая падение в США накануне. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng теряют по 0,7%, шанхайский CSI — более 1,2%. Падение на европейских площадках с открытия превысило 1,5%.

Спрос на безопасные активы сохраняются. Облигации растут в цене. Ставка по «десятилеткам» продолжают обновлять исторические минимумы и опускается до 1,31%. Золото поднялось выше $1650 за унцию. Котировки Brent теряют почти 2%, опустившись ниже $54. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии останется под давлением и снизится до 3120 пунктов.

Из макростатистики сегодня стоит обратить внимание данные по рынку недвижимости за январь. Продажи новых домов в США обещают вырасти при поддержке спроса на ипотеку после снижения процентных ставок.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 15 из 100, что отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса.

До открытия рынка сегодня отчитается американский ретейлер Lowe's Companies Inc. Компания ожидает роста выручки благодаря сильным продажам в праздничный сезон. Однако инвесторов будут интересовать комментарии менеджмента о влиянии коронавируса на цепочку поставок. После закрытия результаты представят L Brands Inc. и Marriott Int. Акционеров L Brands Inc. будут интересовать перспективы сделки по продаже Victoria Secret на фоне ожидаемого сокращения выручки и прибыли. Консенсус по Marriott Int. предполагает повышение выручки и EPS, однако неопределенные перспективы туристической индустрии из-за эпидемии вируса могут ухудшить прогнозы менеджмента.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о преобладании «медвежьих» настроений. Продажи последних дней произошли на высоких объемах. Индекс MACD остается под давлением. При этом индекс RSI показывает первые признаки перекупленности, поэтому, возможно, покупатели вскоре возьмут паузу. Индекс S&P500 опустился ниже 100-дневной скользящей средней, будто и не заметив ее. Если индексу не удастся вернуться к 100-дневной, то следующим потенциальным уровнем поддержки может стать 200-дневная средняя в районе 3045 пунктов.