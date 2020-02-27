Комментарии

ПСБ: Отыграли часть потерь

27 февраля 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее на улучшении внешнего фона. Поводом к покупкам послужила динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1% и 1,1% соответственно. При этом влияние рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть смог практически полностью отыграть потери первой половины дня и восстановиться в район 64,8 доллара за баррель, на наши бумаги можно охарактеризовать, как умеренно позитивное. В результате к 18.10 мск. индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, до 3010 пунктов. Из лидеров выделим «весовые» бумаги: акции Сбербанка, Лукойла и Норильского никеля прибавили более 1%. Хуже рынка торговались Новатэк и Сургутнефтегаз потерявшие порядка 2,1%. В первой половине торгов на рынок продолжала давить ситуация с распространением коронавируса, что привело к отступлению индекса МосБиржи в район 2960 пунктов. Однако в дальнейшем на улучшении внешнего фона и волне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям рынку удалось отыграть потери и выйти на положительную территорию. При этом с технической точки зрения закрепление индекса МосБиржи выше 3000 пунктов оставляет рынку шансы на разворот и попытки восстановления от текущих уровней. Если же «медведи» смогут увести рынок ниже этой отметки, целью снижения может стать район 2880 – 2940 пунктов.  

На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив в район 65,1 рубля, евро потерял 0,5%, торгуясь в районе 70,7 рубля. К концу сессии рубль получил поддержку со стороны валют развивающихся рынков, а также восстановления цен на нефть. Это позволило ему отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. При этом доллар продолжает торговаться выше 65 рублей. Закрепление над этой отметкой создаст плацдарм для дальнейшего роста американской валюты, целью которого может стать сопротивление на уровне 67 рублей. Если же долларовым «медведям» удастся увести пару USD/RUB ниже 65 рублей, у них появятся шансы на возвращение в диапазон 64 – 64,4 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реновация отелей на Байкале и в Иркутске
Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться
«Реновация – это выгодно». Как решиться на глобальное обновление гостиницы - Игорь Любославский, «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»
Отель «Байкал»: какой станет легендарная гостиница после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги