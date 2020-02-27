ПСБ: Отыграли часть потерь

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее на улучшении внешнего фона. Поводом к покупкам послужила динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1% и 1,1% соответственно. При этом влияние рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть смог практически полностью отыграть потери первой половины дня и восстановиться в район 64,8 доллара за баррель, на наши бумаги можно охарактеризовать, как умеренно позитивное. В результате к 18.10 мск. индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, до 3010 пунктов. Из лидеров выделим «весовые» бумаги: акции Сбербанка, Лукойла и Норильского никеля прибавили более 1%. Хуже рынка торговались Новатэк и Сургутнефтегаз потерявшие порядка 2,1%. В первой половине торгов на рынок продолжала давить ситуация с распространением коронавируса, что привело к отступлению индекса МосБиржи в район 2960 пунктов. Однако в дальнейшем на улучшении внешнего фона и волне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям рынку удалось отыграть потери и выйти на положительную территорию. При этом с технической точки зрения закрепление индекса МосБиржи выше 3000 пунктов оставляет рынку шансы на разворот и попытки восстановления от текущих уровней. Если же «медведи» смогут увести рынок ниже этой отметки, целью снижения может стать район 2880 – 2940 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив в район 65,1 рубля, евро потерял 0,5%, торгуясь в районе 70,7 рубля. К концу сессии рубль получил поддержку со стороны валют развивающихся рынков, а также восстановления цен на нефть. Это позволило ему отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. При этом доллар продолжает торговаться выше 65 рублей. Закрепление над этой отметкой создаст плацдарм для дальнейшего роста американской валюты, целью которого может стать сопротивление на уровне 67 рублей. Если же долларовым «медведям» удастся увести пару USD/RUB ниже 65 рублей, у них появятся шансы на возвращение в диапазон 64 – 64,4 рубля.