ИАЦ «Альпари»: У рубля унылое настроение

В среду, 26 февраля, ослабление российского рубля продолжалось, но уже более медленными темпами. К закрытию торгов среды доллар подорожал к рублю на 7 коп. (+0,11%), до 65,46 руб., а курс евро прибавил 12 коп. (+0,18%), поднявшись до 71,23 руб.

Цена нефти марки Brent в среду снова упала, потеряв в стоимости ещё 2,18%, до $52,76 за баррель. Данные о коммерческих запасах нефти в США, которые выросли всего на 452 тыс. баррелей за неделю против ожиданий роста на 2 млн баррелей не смоги вдохновить нефтяной рынок даже на коррекцию. Вероятнее всего, рынок испуган мрачными прогнозами Международного энергетического агентства о падении спроса на нефть в первом квартале 2020 года из-за вспышки вируса Covid-19. Сегодня с утра цена барреля Brent продолжает падать, в данный момент теряя 1,28%.

Мировые лидеры пока расходятся в оценках последствий вируса Covid-19 для экономики отдельных стран и всего мира. Президент США Дональд Трамп уверяет, что риск распространения коронавируса в Соединённых Штатах минимален, и что в США уже готовится вакцина против вируса. Китайский лидер Си Цзиньпин объявляет «всенародную мобилизацию» на борьбу с коронавирусом, а премьер-министр Австралии Скотт Моррисон допускает, что вспышка вируса может перерасти в пандемию и считает коронавирус достаточно серьёзной угрозой для страны. Разумеется, такие настроения не создают позитивного фона для финансовых рынков.

Мы полагаем, что на сегодняшнем открытии торгов вероятно небольшое ослабление рубля. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 65-66 руб. и по курсу евро в 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»