«Открытие Брокер»: Коронавирус продолжает заражать рынки пессимизмом

К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,42% до 2989,97 п., а РТС корректировался на 0,48% до 1439,19 п. Коронавирус продолжает заражать рынки пессимизмом. Если китайские вопросы отошли на второй план, то на первый вышло распространение заболевания по Европе. Рынки обеспокоены снижением деловой активности как в Азии, так и в Старом Свете. Падение российского рынка уже не столь сильное, но индекс МосБиржи рискует закрепиться ниже 3000 пунктов. Среди аутсайдеров бумаги «Аэрофлот», «НОВАТЭК», «Роснефть». С другой стороны, Сбербанк оказался среди растущих бумаг на фоне существенной перепроданности. Также растут «Полюс» и ГМК «Норникель», реагируя на дорожающее золото и палладий. ВТБ отчитался о росте прибыли в 2019 году на 12,9% до 201,2 млрд рублей. В 2020 году кредитная организация планирует получить 220-230 млрд прибыли. Активность была выше, чем в предыдущий день. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 55 млрд рублей.

Рубль в моменте слабел до 65,72 за доллар и 71,56 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3535 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,10%, недельная до 6,15%, а месячная до 6,21%. Аукцион ОФЗ состоялся, но итоги его оказались вполне релевантными к текущей ситуации. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось разместить бумаги всего на 9,082 млрд рублей по номиналу при спросе 13,302 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,84%. Впрочем, какой-то большой необходимости в заёмных средствах у Минфина нет, поэтому к итогам можно относиться лишь в качестве замера рыночных настроений. Пока в ФРС не готовы говорить о снижении ставки, но на фоне ухудшения ситуации в мировой экономики могут начать снижаться показатели в США, что вынудит регулятора смягчить денежную политику. В этом случае рубль вернёт потерянные позиции благодаря своей реальной высокой доходности. Впрочем, уже в диапазоне 65,5-66,0 за доллар продавцы рубля испытывают проблемы. К 15:20 мск пара USD/RUB – 65,43 (+0,07%), EUR/RUB – 71,25 (+0,2%).

В Европе растёт число стран, где регистрируются случаи коронавируса. На этом фоне индексы продолжили снижение. Сектор путешествий и отдыха продолжает удерживать статус аутсайдера. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с призывом снизить панический тон в прессе. К 15:20 мск FTSE 100 – 6964,38 п. (-0,76%), DAX – 12649,67 п. (-1,10%), CAC 40 – 5631,06 п. (-0,86%).

Встреча OPEC+ запланирована на 5-6 марта. Котировки Brent ниже $55 могут сделать членов договора более решительными для компромиссов. Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол заявил, что ожидания роста спроса в текущем году упали до минимальных значений за десятилетие. Более того, он добавил, что есть вероятность дальнейшего ухудшения прогноза. Однако ситуация в нефти может неожиданно развернуться, так как коронавирус проник уже на Ближний Восток и способен привести к затруднениям в нефтяной отрасли. В ОАЭ зарегистрировано 13 случаев, трое заболевших смогли излечиться, а трое находятся в тяжёлом состоянии. Вечером выйдет отчёт Минэнерго США, который, скорее всего, покажет рост запасов нефти. Ночью API сообщил, что на неделе до 21 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,3 млн бар., запасы бензина повысились на 74 тыс. бар., а дистиллятов снизились на 706 тыс. бар. По данным опроса S&P Global Platts, на рынке ждали роста запасов нефти на 2,8 млн бар., а также снижения запасов бензина на 1,9 млн бар. и дистиллятов на 0,9 млн бар. К 15:20 мск Brent – $53,42 (-1,55%), WTI – $49,26 (-1,28%), золото – $1646,5 (-0,21%), медь – $5630,63 (-0,93%), никель – $12380 (-0,56%).

Индекс доллара подрастал на 0,1% до 99,07 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,38% по сравнению с 1,36% в утренние часы. К 15:20 мск пара EUR/USD – $1,089 (+0,13%), GBP/USD – $1,293 (-0,56%), USD/JPY – 110,5 (+0,27%)..

Фьючерсы на основные индексы США пытались выйти в плюс, но нервозность на рынке всё же сохраняется. На момент написания обзора они указывали на снижение индексов в пределах 0,15%. Основной темой остаётся коронавирус и его последствия для глобальной экономики. В случае спада в Китае и Европе американский рост также окажется под вопросом. После двухдневного обвала есть вероятность технического отскока. Впрочем, любые попытки выкупить рынок могут вновь столкнуться с очередными новостями о распространении COVID-19. Для российского рынка важно закрыться выше отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Если же этого не произойдёт, то сигнал на продажу до 2820-2850 пунктов усилится.