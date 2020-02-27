ИАЦ «Альпари»: Рубль и фондовый рынок окажутся под давлением

По планете продолжает распространяться коронавирус, добравшись уже до Бразилии и США. Нефтяные котировки остаются под давлением. Торги среды начались с отметки $54,4 за баррель марки Brent. Сразу последовал рост к $54,7, после чего цены перешли к снижению. В течение дня цена несколько раз пробовала на прочность поддержку на уровне $53,2. К вечеру ее удалось пробить, цена опустилась до $52,4, а закрылись торги чуть выше, вблизи $52,7.

Котировкам нефти не смог помочь отчет Управления энергетической информации США. Хотя он показал рост запасов нефти за неделю лишь на 0,5 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 2,0 млн. Утром четверга снижение котировок продолжилось, черное золото торговалось вблизи $52,0 за бочку, обновив минимумы с конца декабря 2018 года. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $51,5-52,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития поддержки на $53,2 расширился до $50,4-59,6.

В среду основные европейские индексы закрылись разнонаправленно, а американские снизились. Несмотря на это, российскому рынку удалось вырасти. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,49%. Долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 1,04%. Среди лидеров роста – «Сбербанк» (+2,29%) и «Юнипро» (+2,28%).

Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,46%. Утром четверга большинство индексов стран АТР снижалось на 0,7-2,2%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял около 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3066 п., на 1,42% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив минимумы с начала ноября.

Снижение азиатских рынков и нефти вновь формируют негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2985-3050 пунктов, по индексу РТС — 1445-1475 пунктов. Сегодня «РусГидро», «Сбербанк» и Evraz опубликуют финансовую отчетность за прошлый год.

Рубль в четверг продолжил свое снижение, хотя оно заметно сбавило темпы. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 65,4700 руб. (+8,5 коп.). Европейская валюта выросла до 71,2750 руб. (+17 коп.). Утреннее падение нефтяных котировок окажет давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,8-66,1 руб., для европейской валюты — 70,6-72,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»