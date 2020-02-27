ИАЦ «Альпари»: CША и Великобритания значительно увеличили закупки российской нефти

США и Великобритания значительно увеличили закупки российской нефти. По итогам 2019 года они закупили в России сырой нефти на 2,2 миллиарда долларов. В физическом выражении экспорт вырос с 1,8 миллионов до 4,7 миллионов тонн за год.

Американская сторона покупала российскую нефть по средней цене 62,8 доллара за баррель. Россия стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США на фоне санкций против Венесуэлы. Великобритания увеличила поставки сырья из России с 0,98 миллионов до 2,4 миллионов тонн за год. Потратила британская сторона также больше: 1,2 миллиарда долларов против 493 миллионов долларов до этого. В частности, российская нефть частично заместила сырье из Алжира и Нигерии.

Как мы знаем, именно США и Великобритания наиболее последовательны в антироссийской политической линии и санкционной истории. К картине следует добавить еще один важный штрих. Именно американские фонды двинули котировки российских акций вверх в прошлом году, в результате чего индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов и обновил исторический максимум. Рубль также укрепился на фоне притока англо-саксонских денег на российский финансовый рынок. Политика политикой, но бизнес и жажда наживы старше. Так устроен современный мир. Кстати, пускай и в очень скромных объемах российский ЦБ по-прежнему покупает американские государственные облигации.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»