Комментарии

Альфа-Банк: Восстановление российского рынка обманчиво, так как опасения по поводу распространения коронавируса нарастают Как мы и ожидали, вчера российский рынок акций восстановился с недавних слабых уровней – индекс РТС прибавил 1,0% до 1 461 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 0,5% до 3 017 пунктов.



Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет резко снижаться на фоне распространения эпидемии по миру. Американские фьючерсы сегодня утром указывают на сильное снижение рынков на открытии, несмотря на то что Дональд Трамп попытался смягчить опасения по поводу эпидемии. Инвесторы напуганы распространением коронавируса в Европе и на Ближнем Востоке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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