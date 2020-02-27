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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 февраля: 3 471,3101 руб/1 г золота и 38,6100/1 г серебра

27 февраля 2020
ЦБ РФ с 27 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 471,3101 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,6100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 963,2000 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 727,4102 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,0100 р. (0,43%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5800 р. (1,48%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,1900 р. (2,73%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 141,8802 р. (2,54%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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